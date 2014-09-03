Во Владивостоке продают опасную для здоровья икру по высоким ценам

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорного мероприятия в одном из торговых павильонов города обнаружили крупную партию опасной для здоровья лососёвой икры. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, масса партии составила 84 кг.

На часть икры отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка изготовителя, на которой указывается дата выработки и окончание срока годности, вторая часть продукции, хотя маркировка на ней и присутствовала, была уже просрочена.

Судя по всему, коммерсанты не успели перефасовать просроченную икру в обезличенные пластиковые банки.

Продукцию изъяли и она будет уничтожена. Хозяйка павильона привлечена к административной ответственности.

Как отметили инспекторы, в настоящее время розничная стоимость красной икры путины этого года колеблется от 2,5 до 3 тысяч рублей за кг.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]