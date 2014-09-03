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Во Владивостоке продают опасную для здоровья икру по высоким ценам

Во Владивостоке продают опасную для здоровья икру по высоким ценам

Фото: Море Крабов

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорного мероприятия в одном из торговых павильонов города обнаружили крупную партию опасной для здоровья лососёвой икры. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, масса партии составила 84 кг.

На часть икры отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка изготовителя, на которой указывается дата выработки и окончание срока годности, вторая часть продукции, хотя маркировка на ней и присутствовала, была уже просрочена.

Судя по всему, коммерсанты не успели перефасовать просроченную икру в обезличенные пластиковые банки.

Продукцию изъяли и она будет уничтожена. Хозяйка павильона привлечена к административной ответственности.

Как отметили инспекторы, в настоящее время розничная стоимость красной икры путины этого года колеблется от 2,5 до 3 тысяч рублей за кг.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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