Во Владивостоке продают опасную для здоровья икру по высоким ценам
Полицейские и инспекторы Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорного мероприятия в одном из торговых павильонов города обнаружили крупную партию опасной для здоровья лососёвой икры. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, масса партии составила 84 кг.
На часть икры отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка изготовителя, на которой указывается дата выработки и окончание срока годности, вторая часть продукции, хотя маркировка на ней и присутствовала, была уже просрочена.
Судя по всему, коммерсанты не успели перефасовать просроченную икру в обезличенные пластиковые банки.
Продукцию изъяли и она будет уничтожена. Хозяйка павильона привлечена к административной ответственности.
Как отметили инспекторы, в настоящее время розничная стоимость красной икры путины этого года колеблется от 2,5 до 3 тысяч рублей за кг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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