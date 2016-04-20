1 000 гектаров пахотной земли и несколько миллионов на покупку скота! Приморским староверам помогают организовать крепкое хозяйство. Село Дерсу должно стать местом, куда смогут приехать староверы со всего мира. Подробнее о том, как в Приморском крае работает госпрограмма по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, в наше следующем репортаже.

К староверам по воздуху. А иначе путешествие займет весь день. Переселенцы из Южной Америки сами выбрали для жизни это место в Приморье. Подальше от суеты.

Ульян Мурачев, староста общины староверов села Дерсу: «Шесть сынов, шесть дочерей. 19 внуков».

- Есть те, кто здесь родились?

- Конечно! Вот эти все! Приморцы!

Вот они! Главное богатство общины! Здесь у каждого не менее 8 ребятишек. Как говорит староста Ульян Мурачев, прокормить такую орду непросто. Поэтому и выделили староверам побольше земли. Почти тысячу гектаров! Будут засеивать и себе на стол, и на продажу. Бизнес-план уже готов!

Ульян Мурачев, староста общины староверов села Дерсу: «Соя! Это самый хороший сбыт во всем мире. Сколь вырастишь — все примут».

После революции почти 100 лет староверы скитались по разным странам. Но смогли сохранить и родной язык, и традиции. Шьют одежду, такую же, как у предков. В быту используют предметы хотя и архаичные, но весьма полезные.

Варвара Мурачева, житель села Дерсу: «Нет! Она вот так качается! Приходим в гости, положим его здесь. И он спит и не орет и бабушке не мешает!»

Обычаи чтут, но от прогресса не отмахиваются! Понимают, что, как в старину, серпами да косами, много урожая не соберешь. У главы региона попросили современный комбайн. И машина скоро прибудет. А вот новенькая «Нива» уже в селе. Община хотела именно русский автомобиль.

Феоктист Мурачев, житель села Дерсу: «Молочку возим, продаем. Солярку подвезти или бензин».

Но сельским мальчишкам больше по душе другой подарок — лошадь Зоя, которую за ласковый нрав они переименовали в Заю.

Северян Мурачев, житель села Дерсу: «На коне по лесу проедешь, а на машине быстрее по дороге. На коне нельзя по дороге ездить. По камням. Копыта отобьешь».

По соседству с доброй лошадкой — коровы, овцы, свиньи. Скоро их будет еще больше. На развитие здесь животноводства край выделил более 3,5 миллионов рублей. Задача — сделать село Дерсу местом, куда захотят приехать староверы, наши соотечественники со всего мира. А желающие уже есть!

Игорь Степаненко, вице-губернатор Приморского края: «По оценкам, которые сейчас есть робким, подчеркну, до ста человек могут приехать с Аляски».

Построены дороги, проведены освещение и телефонная связь. Скоро в Дерсу заработает и новенькая паромная переправа! Все это для того, чтобы переселенцы, как нынешние, так и будущие, чувствовали, насколько рады им и как их здесь ждут.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]