Они формируют новую городскую среду, старательно избегая резких перемен, чтобы не повредить Владивостоку. Молодые дизайнеры и архитекторы Японии и России между воплощением реальных проектов успевают встретиться и пообщаться в совместной культурной среде именно в приморской столице. На этот раз международный образовательный проект «Дальневосточные треугольники» проходит под крышей государственной картинной галереи и будущего центра «Эрмитаж Владивосток».

Профессор Казуаки и его студенты из университета Канто Гакуин в Йокогаме ловят каждое слово Светланы Руснак. Она не просто заместитель директора приморской картинной галереи, но историк, чьи рассказы о Владивостоке можно слушать бесконечно. О том, как со дня основания он широко развернут в мир — за полтора ста лет пространство формируют немцы, голландцы, финны, эстонцы и, конечно, люди Востока — китайцы, корейцы, японцы.

Что космополитизм дальневосточного города не миф, знают все, кто читал письма Элеоноры Прей, ежедневные за 36 лет наблюдений Владивостока не только из окна дома в Почтовом переулке. Вот книга о российско-японском взаимопроникновении в те годы, когда Страна Восходящего Солнца открылась, наконец, миру; в порты Хакодате, Саппоро и Йокогаму и назад во Владивосток пошли грузы, поехали люди, книгами, предметами искусства и быта потекла национальная культура.

Секи Казуаки, профессор университета Канто Гакуин, г. Йокогама (Япония): «Японцы тогда поголовно увлеклись русской классикой, во Владивостоке они могли увидеть постановки Чехова, попить чаю во французской булочной, заказать итальянский фарфор».

Теперь молодым японским и русским архитекторам, дизайнерам, художникам предстоит сформировать новый Владивосток, придерживаясь намеченной темы: «Модерн: мужское и женское».

Мастерские — прежде всего общение в культурном пространстве. Выставки, прогулки по старым улочкам Владивостока, поиск стремящихся ввысь доминант — дух модерна. Приморская галерея в этом смысле лучший из партнеров. Чего стоит только здание будущего центра «Эрмитаж Владивосток».

Светлана Руснак, заместитель директора Приморской картинной галереи: «Это уникальный проект».

Владивосток и сейчас, как в начале XX века — эклектика в архитектуре, нарядах, прическах. И полный космополитизм. Бок о бок под красивым августовским небом люди разных стран, религий и культур, но любопытство к морскому городу одно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]