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Движение поездов на размытом паводком участке железной дороги в Приморье восстановлено

Движение поездов на размытом паводком участке железной дороги в Приморье восстановлено

Движение поездов на участке железной дороги Барановский-Хасан, который связывает районы Приморья с пунктом пропуска на границе с КНДР, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"15 августа в 23:06 мск (06:06 местного времени 16 августа) было восстановлено движение поездов на участке Барановский - Хасан ДВЖД, - проинформировала пресс-служба. Как уточнил представитель дороги, в среду движение поездов осуществляется в полном объеме. "Однако ремонтные работы будут продолжены, ветка требует укрепления",- отметил он.

Движение на участке ДВЖД было остановлено вечером 6 августа. Вызванный ливнем паводок повредил свыше 100 участков железнодорожного пути протяженностью более 12 км, 27 искусственных сооружений - 19 мостов, 8 водопропускных труб. Были затоплены устройства сигнализации, централизации и блокировки. Движение поездов полностью остановилось. Ремонтные работы продолжались круглосуточно. К ним привлекли около 400 человек, в том числе 95 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа. В ремонте участвовали 5 восстановительных поездов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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