В больнице Красноармейского района пациентам предлагали кашу с клещами

Сотрудники Управления Россельсхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области пресекли попытку накормить пациентов Красноармейской центральной районной больницы некачественной крупой с опасными клещами.

Сотрудники обнаружили партии крупы, хранящиеся с нарушением закона. На партии гречневой и рисовой крупы отсутствовала маркировка, по которой можно было бы узнать о дате выработки продукции. Ещё на 13 партий крупы не были представлены декларации о соответствии. Специалисты отобрали пробы крупы и отправили их в ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Лабораторные испытания показали, что рисовая крупа имеет затхлый, плесневой запах, пожелтевший цвет, повышенную влажность. Кроме того, в трёх отобранных пробах находился клещ (от 10 до 40 экземпляров на килограмм). Сомнительную крупу закупило руководство районной больницы для приготовления пищи пациентам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельсхознадзор.

По результатам экспертизы специалисты запретили использовать продукцию в пищу, обязав руководство Красноармейской районной больницы уничтожить 165,7 килограммов крупы.

Юридическое лицо и должностные лица учреждения, в обязанности которых входят проверка документов на продукты питания при поступлении на склад и контроль за их качеством при передаче в пищеблок больницы, привлечены к административной ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]