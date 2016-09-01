В Кавалеровском районе люди страдают от последствий прошлогоднего тайфуна. Видеорепортаж Вадима Перевалова
В поселке Фабричный под Кавалерово до сих пор страдают от последствий прошлогоднего тайфуна. В подвалах стоит вода, а ремонт разрушенных «Лайонроком» зданий еще толком и не начинался. Между тем средства из краевого и федерального бюджетов для проведения необходимых работ выделены, и давно.
На улице Западной «Лайонрок» подкосил дома, снес надворные постройки и огороды. Год почти прошел, но вода все стоит, превращаясь в мелкие болотца. Не уходит она из подвалов, где хранятся овощи и домашние консервы.
- Сейчас воды по колено, стоит она практически год. Максимальный уровень доходит до второй ступеньки.
Гранит Бедак, житель пос. Фабричный: «Все лето сырость. Окна постоянно открыты. Двери открыты. Сейчас наступит осень. Что делать? Не знаем».
Источник беды — прямо за забором. Речка Хрустальная из-за наноса гравия после тайфуна поднялась на метр—два. И поселковые строения оказались прямо перед нею. Год назад всё было наоборот.
Сергей Геливера, житель пос. Фабричный: «Раньше под мостом можно было в полный рост пройти. А сейчас она под самый уровень. Надо чистить. Если это не сделать, то нас скоро здесь смоет. В этом месте, где стоим, самое опасное место. Если здесь прорвет, то дальше она пойдет по улице».
Люди обратились во все инстанции. В помощи им не отказывали, но со сроками, по мнению подтопленцев, явно затянули. В администрации поселения говорят, что их смущает формулировка. Ведь русло реки необходимо углублять, а не просто чистить, но именно на эти цели и были выделены деньги.
Андрей Батура, заместитель главы городского поселения: «Сегодня работы начались, так как деньги поступили. И они будут выполнены, но чтобы быстрее это выполнить, нужна помощь края в этой технике».
Жители Фабричного переживают: на все поселения Кавалеровского района вместо 10 осталось лишь три работающих бульдозера. Поэтому пока с каждым новом прогнозом синоптиков им приходится вздрагивать. Ведь слишком свежи воспоминания о прошлогоднем «Лайонроке».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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