В Доме-музее семьи Сухановых открылась выставка заслуженного художника России Владлена Камовского. Он известен как мастер архитектурного пейзажа. Его работы — это летопись Владивостока от строительного бума шестидесятых до возрождения храмов в девяностые годы.

Новая выставка в Доме-музее семьи Сухановых приурочена к юбилею заслуженного художника России Владлена Камовского. В этом году ему исполнилось 80 лет. В истории приморской живописи он — признанный мастер архитектурного пейзажа, единственный, кто создал панорамы Владивостока, картины по 15—17 метров. Многие его работы вошли в фонды музея им. Арсеньева. Из запасников главного здания они и прибыли для встречи со зрителем XXI века.

Ольга Алтухова, зритель: «В газете я прочитала статью о художнике, о его юбилее и картинах, его пейзажах нашего города и захотела посмотреть. Не на фотографиях, а вживую. Это как путешествие во времени, в прошлый век. Все-таки разница есть. Фасады другого цвета, колористика другая. Силуэты все те же, улицы узнаваемы, машин почти нет, они вообще какие-то другие, не такие как сейчас».

Старый «Москвич» припарковался у главпочтамта, мимо ГУМа идут трамваи. Картины Камовского — не просто музейные экспонаты, даже адреса на этикетках подчас другие. «Краевой архив» — подписана работа 1974 года, и вспоминается история о судьбе католического костела, где долгое время хранились кипы документов. Или «Дворец культуры моряков» — так в '80-е годы назывался Пушкинский театр.

Жанна Славинская, заведующая Домом-музеем Сухановых: «Время идет, меняются названия, меняются даже адреса. Здания остаются, реставрируются, а на работах автора мы видим город наш '80-х, начала '90-х, и, может быть, для кого-то это будет ностальгия по городу, а кто-то узнает с другой стороны наш город, когда он был закрытым совершенно».

Вот так выглядел в советское время старинный «Версаль». Посетители старшего возраста помнят его как гостиницу «Челюскин» в начале улицы Ленинской. Владлен Камовский пишет любимый Владивосток более полувека, и эта камерная выставка очень гармонично вписалась в музейную атмосферу.

Жанна Славинская, заведующая Домом-музеем Сухановых: «Это был сюрприз для художника. Мы ему позвонили за пять дней до открытия, чтобы не волновать. Он приехал на открытие, и мы его порадовали этой выставкой».

В силу возраста Владлен Александрович не смог участвовать в съемке сюжета, но его участие в культурной жизни Владивостока продолжается. Дом семьи Сухановых — музей двух эпох. Основатель родового гнезда служил царю, а его сын стал революционером. В уютных комнатах с сохранившейся раритетной мебелью можно узнать много интересного. Здесь бывают туристы со всей страны и зарубежные гости. Каждый может оставить свой отзыв, написав его старым пером и чернилами. Большая тетрадь уже полна благодарностей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]