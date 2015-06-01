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«Вести: Приморье»: Какую программу готовит нацпарк «Бикин» для иностранных туристов?

Из перенаселенных мегаполисов — в глухую тайгу! В национальном парке «Бикин» готовятся начать принимать организованные группы иностранных туристов. Самый большой интерес к турам в тайгу проявляют китайцы. Ведь для них это уникальная возможность увидеть нетронутую природу с низкой плотностью населения. Что еще готовит нацпарк для своих гостей, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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