«Вести: Приморье»: Какую программу готовит нацпарк «Бикин» для иностранных туристов?

Из перенаселенных мегаполисов — в глухую тайгу! В национальном парке «Бикин» готовятся начать принимать организованные группы иностранных туристов. Самый большой интерес к турам в тайгу проявляют китайцы. Ведь для них это уникальная возможность увидеть нетронутую природу с низкой плотностью населения. Что еще готовит нацпарк для своих гостей, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]