Во Владивостоке планируют очистить бухту Золотой Рог. Видеорепортаж Максима Каленника и Сергея Землянского
Администрация Приморья приступила к разработке программы по очистке бухты Золотой Рог. За 157 лет истории Владивостока на ее дне, кроме сотен тысяч тонн мусора и топлива, скопилось, как говорят ученые, еще много субстанции, определения которой пока никто не может дать. Ученые уже провели гидромагнитную съемку дна и продолжают изыскательские работы. О планах и сегодняшнем дне Золотого Рога — далее.
О ней композиторы слагают песни, а художники пишут картины. Вид на город с бухты и в самом деле завораживает. На 7 км она заходит вглубь Владивостока. Сопки, корабли, причалы — романтика! Только пристально рассматривать воды ржавых оттенков не рекомендуется. И нос желательно прикрыть. Бухта давно превратилась в испытательный полигон, в воде чуть ли не вся таблица Менделеева. Дальневосточные ученые, словно лекари, ищут рецепты спасения больного.
Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук: «Он, конечно же, жив. Спасает, что она связана с проливом. Хоть маленький, но водообмен есть. Сделать чище можно, основную роль могут осуществить планктонные организмы. Если в прибрежной зоне поставить сооружения, которые мы называем санитарной марикультурой, на которых будут развиваться устрицы и мидии, они будут очищать».
Однако быстро навести чистоту не получится. Грязи в море добавляют суда и корабли со всех концов планеты и сам Владивосток. Приступить к большой уборке Золотого Рога планируют в следующем году. Самое сложное — вычистить дно. А там многослойный пирог из затонувших кораблей, промышленного мусора, нефтепродуктов и, самое страшное, грязный грунт.
Евгений Новосельцев, заместитель генерального директора ДНИИМФ по науке: «Они загрязнены до такой степени, что очищать их невозможно. Их надо куда-то вывозить на берег. У нас очень молодое законодательство. В России такой практики еще нет. В Японии больше 20 лет назад взялись за экологию. Внутреннее море, которое всегда было очень грязное. Они за 5 лет там навели порядок. И море стало чистым. Но как они вывозили грунты, мы не знаем. Может, они просто сбросы прекратили, и экология сама восстановилась».
Для разработки программы по очистке бухты из федерального бюджета выделили более 60 млн рублей. В какую сумму потом обойдется сама большая уборка, пока говорить сложно. Но уже сейчас понятно, что проект по очистке бухты будет золотым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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