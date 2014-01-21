Совещание по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморье прошло в доме переговоров. Его провел Юрий Трутнев после рабочего визита в Уссурийск — один из наиболее пострадавших от паводка город.

Вместе с губернатором Приморья и мэром Уссурийска Юрий Трутнев осмотрел подтопленные дома жителей города. На многих участках вода уже спала, однако последствия стихии еще очень заметны: придомовые территории в грязи и иле, колодцы с питьевой водой засорены. Всего затопленными оказались свыше 2,5 тысяч домов. Из них уже обследовали больше половины, и по этим адресам различные службы, в том числе и спасатели, приступили к восстановительным работам. 22 дома признаны непригодными для жилья.

Работы по ликвидации последствий паводка сейчас идут полным ходом в самом пострадавшем районе Уссурийска — Слободе. Помимо домов и придомовых территорий, восстанавливают дороги и дамбу на Кугуковском водохранилище.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ: «Задачи сейчас такие: как можно быстрее закончить обследование домов, разобраться, какие дома ремонтировать, какие дома непригодны для жилья. Эта работа должна быть закончена в течение трех дней. В течение семи дней должны быть осуществлены все выплаты людям».

Люди, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома, сейчас находятся в пункте временного размещения. Сейчас там живет 42 человека, в том числе 16 детей. Полпред также посетил этот ПВР и встретился с уссурийцами. Многие из них рассчитывают вернуться в свои дома к концу этой недели.

Владимир Степанов, первый заместитель министра МЧС РФ: «Мы приняли решение, что мы увеличим группировку сил, буквально в ближайшие дни. Это будет не менее 500 человек. И порядка 1000 человек в резерве, чтобы максимально быстро сделать то, чем мы сейчас занимаемся: расчистить дворы, навести порядок, откачать колодцы».

Это совещание зампреда правительства в Приморье в рамках этого визита не последнее. Ожидается, что пройдет еще несколько встреч по вопросам готовности к третьему Восточному экономическому форуму, реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Завершит Юрий Трутнев свою командировку в Приморье в пятницу, 18 августа, встречей с потенциальным инвестором.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]