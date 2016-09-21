Ущерб от паводка сельскому хозяйству Приморья снизился со 180 до 133 млн рублей - власти
Ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморья, предварительно оценивается в 133 млн рублей, сообщил в среду журналистам губернатор Владимир Миклушевский.
"По мере плотной работы в полях... сумма ущерба не подтвердилась или подтвердилась частично... Поэтому сегодня со 180 млн рублей (ущерб) снизился до 133 млн", - сказал глава региона.
По данным администрация края, паводок в Приморье затопил 3,7 тыс. га посевных площадей. Также пострадали дачные участки и частные огороды в шести муниципальных образованиях. Подсчет ущерба продолжается, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
В результате продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более тысячи детей. По данным МЧС, на утро 16 августа в регионе остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них - 16 детей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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