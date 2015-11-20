За восстановительными работами в Уссурийске наблюдал полпред президента Юрий Трутнев

Восстановительные работы в Приморье идут полным ходом. Особенно интенсивно восстанавливают Уссурийский городской округ. Здесь затопленными оказалось свыше 2,5 тысяч домов, непригодными для жилья признаны 22 из них. С инспекцией здесь побывал полпред президента Юрий Трутнев. После этого уже во Владивостоке он провел совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС.

- Вода шла необычайной силы. Она несло всё — шпалы, бочки, ну все!

Вода ушла из многих домов в Уссурийске уже несколько дней назад, но стихия оставила свой след: многие вещи уничтожены, придомовые территории в грязи, подмыт фундамент домов, колодцы с питьевой водой засорены. Восстановительные работы полным ходом идут в тех домах, где всё еще стоит вода. На этой неделе пострадавшие приморцы начнут получать выплаты. Из федерального бюджета в край уже направлено 99 миллионов рублей, правительство России собирается прибавить к этой сумме еще 555 миллионов.

Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ: «Но основная работа здесь, потому что деньги должны быть выплачены жителям, чтобы помочь им отремонтировать дома, возместить ущерб имуществу. Сегодня мы также дали поручение министерству сельского хозяйства определить ущерб и помочь людям в восстановлении утраченного посева и урожая».

Люди, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома, находятся в пункте временного размещения. Сейчас здесь живет 42 человека, в том числе 16 детей. Многих из них вернут в свои жилища к концу этой недели.

Владимир Степанов, первый заместитель министра МЧС РФ: «Мы приняли решение, что мы увеличим группировку сил, буквально в ближайшие дни. Это будет не менее 500 человек. И порядка 1000 человек в резерве, чтобы максимально быстро сделать то, чем мы сейчас занимаемся: расчистить дворы, навести порядок, откачать колодцы».

Работа кипит и на многих участках дороги. В этом году вода пришла в те места, которые всегда оставались сухими. Например, дорога на улице Московской играла роль дамбы, однако в этом году полностью ушла под воду. Полотно уже восстановили, под дорогой проложили трубы, сейчас здесь лишь расчищают кювет и убирают грунт.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Мы быстро восстанавливали дороги, но сегодня уже приехала специальная комиссия из Росавтодора, вместе с нашими специалистами они работают над определением ущерба».

Визит в Уссурийск и совещание — не единственная работа Юрия Трутнева в Приморье. Ожидается, что полпред проведет еще несколько встреч по вопросам готовности к третьему Восточному экономическому форуму и реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Завершит Юрий Трутнев свою командировку в Приморье, в пятницу, 18 августа, встречей с потенциальными инвесторами свободного порта Владивосток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]