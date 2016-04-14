«Вести: Приморье»: Строители-газовики живут в Приморье без зарплаты несколько месяцев

Они живут в вагончиках прямо в чистом поле как раз напротив села Стеклянуха — десятки брошенных своей компанией строителей со всех концов России. Они честно работали: шли январскими морозами и апрельской слякотью по таежным сопкам, пробивали скалы, преодолевали реки — в общем тянули большую трубу, по которой газ и нефть, наконец-то, добрались до приморских поселков. Эти люди пятый месяц не получают зарплаты и поэтому не могут вернуться домой — в Ставропольский и Краснодарский края, Амурскую и Волгоградскую области.

Сергей Кострубин, газорезчик, г. Невинномысск, Ставропольский край: «Сижу полгода, а дома крышу снесло ураганом, уехать никак».

Александр Геращенко, бульдозерист, г. Белогорск, Амурская область: «Приехал на печку заработать, до зимы сентябрь остался, печка колом стоит, замерзнем уже точно».

Владимир Погребняк, прораб, г. Находка: «250 человек, вы только представьте себе, с марта без зарплаты, с марта!»

Наши корреспонденты пообщались не только с заложниками большой трубы, но и руководством одной из субподрядных организаций, и прокуратурой — специальный репортаж об этом смотрите 17 августа в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]