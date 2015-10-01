Жители Владивостока возмутились названию остановки общественного транспорта
Во Владивостоке переименована остановка общественного транспорта «Ярмарка», расположенная между домами № 3 и 5 на улице Черняховского. С 10 августа остановка именуется «Черняховского». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Инициаторами переименования стали местные жители, которые не единожды обращали внимание на то, что ярмарки на улице Черняховского не существует уже несколько лет. Предложение поддержала комиссия по городской топонимике. Постановление о переименование остановки наземного городского транспорта «Ярмарка» подписал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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