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Анонс на 18 августа

18 августа прокурор края Сергей Бессчасный проведет личные приемы граждан с выездом на территории пос. Барабаш Хасанского района и Михайловского района. Сначала такой прием с 10.00 будет проходить в здании администрации Барабашского сельского поселения (пос. Барабаш, ул. Восточная слобода, д. 1). Также планируется посетить пункт временного размещения граждан. После этого прокурор края посетит Михайловский район, где с 14.00 личный прием пострадавших от обильных осадков будет проходить  в здании прокуратуры Михайловского района по адресу: с. Михайловка, ул. Красноармейская, 38.

18-19 августа Ханкайский р-н. Открытый Чемпионат Приморского края по рыболовному спорту, ловля спиннингом с лодок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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