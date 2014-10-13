Специалисты ликвидируют последствия разлива ртути во Владивостоке

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, разлив ртути произошёл ночью, 17 августа, на автостоянке возле спорткомплекса школы Олимпийского резерва во Владивостоке. Предполагаемая площадь разлива опасного вещества во Владивостоке составляет около 300 квадратных метров. На месте происшествия выставлено оцепление. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«По предварительной информации, неизвестные лица несли мешок с опасным металлом, из которого и вытекла ртуть. Предполагаемая площадь загрязнения – около 300 квадратных метров», – уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, сейчас на месте происшествия выставлено оцепление, проводится сбор вещества и анализ грунта, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]