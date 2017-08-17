Во Владивостоке автолюбительница, сбив на дороге девушку, пыталась скрыться с места ДТП

Во Владивостоке в районе кольца Запорожской женщина сбила девушку и пыталась уехать с места ДТП.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, женщину дважды останавливали рядом с ДТП, в третий раз ей удалось уехать. Очевидец догнал ее и забрал ключи от машины.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Авг 16 2017 в 10:51 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]