Более 40 человек все еще находятся в пунктах временного размещения в Приморье

В настоящий момент от воды освободились ещё 3 жилых дома и 18 придомовых территорий. Остаются подтопленными 2 дома и 14 придомовых территории в городе Уссурийск. Сейчас в пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе 14 детей. С людьми пострадавшими от циклона работают психологи МЧС России и оказывают им всю необходимую помощь и поддержку. За сутки помощь специалистов понадобилась двум гражданам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

На реках Приморья отмечается спад уровня воды. Так, уровень воды в реке Раздольная (населенный пункт Новогеоргиевка) за сутки снизился ещё на 2 см и составляет 428 см. Река в коренных берегах. В реке Раздольная в городе Уссурийск уровень воды снизился на 10 см и составляет 335 см. Река так же находится в коренных берегах.

Дорожными бригадами ведутся ремонтные работы на 28 повреждённых участках автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]