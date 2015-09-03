Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:25
  0

Более 40 человек все еще находятся в пунктах временного размещения в Приморье

Более 40 человек все еще находятся в пунктах временного размещения в Приморье

Фото: Sm News

В настоящий момент от воды освободились ещё 3 жилых дома и 18 придомовых территорий. Остаются подтопленными 2 дома и 14 придомовых территории в городе Уссурийск. Сейчас в пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе 14 детей. С людьми пострадавшими от циклона работают психологи МЧС России и оказывают им всю необходимую помощь и поддержку.  За сутки помощь специалистов понадобилась двум гражданам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

На реках Приморья отмечается спад уровня воды. Так, уровень воды в реке Раздольная (населенный пункт Новогеоргиевка) за сутки снизился ещё на 2 см и составляет 428 см. Река в коренных берегах. В реке Раздольная в городе Уссурийск уровень воды снизился на 10 см и составляет 335 см. Река так же находится в коренных берегах.

Дорожными бригадами ведутся ремонтные работы на 28 повреждённых участках автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря