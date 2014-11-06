Приморский Академический театр имени Горького открывает новый, 85-ый сезон. Юбилейные торжества пройдут в конце октября. А пока — раньше обычного — в августе начинаются спектакли. И первой в афише значится премьера, которая с блеском завершила сезон предыдущий — «Эдит и ее демоны», о великой французской певице.

Спектакль об Эдит Пиаф уже был в репертуаре Горьковки. Лет двадцать назад постановку для малой сцены осуществил народный артист России Анатолий Бугреев. Главную роль тогда играла Лариса Белоброва. На этот раз пьесу написал московский режиссер Вадим Данцигер в соавторстве с драматургом Еленой Исаевой. Специально для Натальи Овчинниковой, ведущей актрисы театра.

В спектакле звучат песни Эдит Пиаф. Наталья Овчинникова поет их сама, на французском, и зрителям порой не верится, что можно так близко передать голос и манеру великой француженки. Наталья много поет в других постановках, но для этой отдельно работала с педагогом по вокалу. Роль Эдит Пиаф стала для нее переломной: из амплуа инженю — в серьезные драматические актрисы.

Наталья Овчинникова, актриса Приморского академического театра им. Горького: «Такой переломный момент, когда после маленьких девочек, которые тебе дают играть — смешных, инженю, комичных — вдруг такие серьезные роли. Конечно, это ломает, в хорошем смысле этого слова. Я читала книги, статьи, очень много посмотрела интервью, передач, где о ней говорили ее близкие люди, те, кто с ней работал. Очень много для себя я открыла в ней, но, несмотря на это, она для меня необыкновенная!»

Эпиграфом к юбилейному сезону Горьковки стали гастроли в Москве. Четыре спектакля на сцене Центрального театра Российской армии: знаменитые «Крейсера» по роману Пикуля, исторические драмы «Стена», «Забыть Герострата» и «Поминальная молитва». Столица оказала приморцам самый теплый прием: очереди у касс и полный зрительный зал. Это вдохновляет, признались артисты на традиционном сборе труппы. Впереди — новые постановки: Горький, Ильф и Петров, Ибсен и Сомерсет Моэм.

Ефим Звеняцкий, главный режиссер и художественный руководитель Академического театра им. Горького, народный артист РФ: «Сфера культуры и искусства всегда должна быть согрета у артистов аплодисментами зрительного зала, а картинная галерея и музеи музыки — теми, кто орошает благополучие творческого присутствия».

Юбилей главного театра края в октябре будут отмечать не только артисты, но и художники, музыканты. А ближайшая премьера адресована детям — 9 сентября им покажут сказку «Волшебная лампа Аладдина».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]