Уехать утром на работу для жителей Кавалеровского района стало проблемой. Крупнейший перевозчик вот-вот обанкротится. Местные власти в поисках нового претендента на муниципальный контракт. Между тем частные извозчики заняли образовавшуюся нишу, но справляются с этим с трудом.

Руководитель некогда крупнейшего в районе предприятия «Кавалеровотрансавто» показывает стоящие на приколе автобусы. Все они требуют серьезного ремонта, но денег не то что на запчасти, на содержание фирмы нет. Оказалось, нерентабельно перевозить жителей по закону.

Константин Колоколкин, директор автотранспортного предприятия: «У нас в районе развелось нелегальных перевозчиков много. И с этим никто не борется. Ни ГИБДД, ни местная власть».

Вторая причина банкротства – долги. Четыре миллиона рублей числится за предприятием по налогам. Виновата в этом и районная власть, которая вместе с поселенческой несколько лет недоплачивала главному перевозчику по субсидиям. Теперь руководителю ставят в вину, что он неэффективно управлял предприятием. Мол, если бы захотел и администрация поселения в чем-то виновата, то надо было ему подавать в суд. А теперь выкарабкаться из долговой ямы предприятию никто не поможет.

Андрей Батура, заместитель главы Кавалеровского поселения: «Даже если бы мы возобновили платежи, то он банкротства он не ушел бы. А погасить четыре миллиона, которые у него накопились мы по закону не можем».

Между тем жители Кавалеровского района начали на себе ощущать транспортные проблемы.

Наталья Оташевская, жительница: «С пассажирскими перевозками затруднения ужасные. Мы утром добраться никуда не можем: ни в больницу ни на работу. Стоим на остановках часами».

Местные власти говорят, пока состоится аукцион на получение разрешения другим перевозчиком, пройдет несколько месяцев, а пока решили обратиться за помощью к бывшим конкурентам предприятия.

Зоя Шпиль, председатель районной думы: «Глава собрал совещание с водителями-перевозчиками индивидуальными предпринимателями. Мы проговорили, что они выходят на этот рынок. Их перевозки тоже осуществляются строго по графику, они согласились».

Водители частных маршрутных такси заверяют, что ходят по расписанию, даже если им это невыгодно. Правда, и пассажиров почему-то под это расписание нет.

Евгений Жабин, водитель частного маршрутного такси: «Вы можете сами увидеть — подъехал микрик на восемь мест. На это время раньше подходил большой автобус автобус, набитый битком. Этот микрик стоит пустой. Люди уже уехали. С кем они уезжают, остается догадываться. Мы по расписанию подъезжаем, выполняем три маршрута».

Но жители утверждают обратное.

Елена Кравцова, жительница: «В данный момент транспорт отсутствует вообще. Вторую неделю добираюсь на работу пешком. Когда с работы, то иногда подходит микрик, иногда приходится вызывать такси».

Светлана Фисенко, жительница: «Нет транспорта. Мы втроем идем с работы, нет транспорта».

Возможно, сейчас, пока идет переходный период, будут перебои с автобусами. Возможно, все потом наладится. Но вот кавалеровцы опасаются, а не повысится ли потом стоимость проезда? И на крупном предприятии были вместительные автобусы, а новый перевозчик будет обладать таким же транспортом? И все-таки с водителями категории «D» чувствуешь себя безопаснее. У нынешних водителей категория «В», а она считается больше любительской.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]