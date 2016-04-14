Они живут прямо в поле, напротив села Стеклянуха. Специалисты высокого класса по прокладыванию нефте- и газопроводов из Волгограда, Краснодарского, Ставропольского и Хабаровского краёв, из Амурской области и Находки 5 месяцев не могут получить зарплату. Сегодня у них закончились продукты.

Свою работу выполнили на 100%, это про более чем 70 км пройденной целины. Горные цепи, реки, тайга, по которым трубы нефтегазопровода до Большого Камня тянули именно эти люди: бульдозеристы, монтажники, резчики, инженеры горного оборудования. Более 10 различных специальностей, 250 человек. Их участок — до Романовки, там в мае 2017-го состоялся «красный стык». Дальше пошла другая компания. Они же — нанятые обществом с ограниченной ответственностью «Стройпромсервис» — пять месяцев ждут заработанных денег.

Владимир Погребняк, прораб, г. Находка: «Последний раз получили зарплату в марте месяце, представляете? За май!»

Сергей Кострубин, газорезчик, г. Невинномысск, Ставропольский край: «Полгода я здесь. А дома крышу снесло ураганом».

Александр Геращенко, бульдозерист, г. Белогорск, Амурская область: «Я приехал, чтобы заработать на отопление и печку. Печка «колом» стоит».

Руководители субподрядной организации со штаб-квартирой в Находке с людьми пока еще общаются, по телефону. Считают и себя пострадавшими. Ведь это их организация недополучила средства за выполненный, однако, не учтенный проектом труд.

Владислав Понятовский, генеральный директор ООО «Стройпромсервис»: «Заказчики наши, с которыми у нас договор, сказали, что новая сметная документация готова, правда, не утверждена, но она есть. Вот завтра будем с ними встречаться».

Аккуратные серьезные люди. Их кубрики — так с подачи находкинских коллег называют свои вагончики — в полном порядке. Их кухня блестит чистотой и пустотой. На ужин остатки риса с крабовыми палочками. И если еще есть хлеб, то только благодаря доброте хозяйки пекарни из Партизанска.

У въезда во временный поселок — разорванные ветром и вымытые дождями флаги всех организаций, причастных к большой трубе и большой проблеме. На баннере — все координаты. И строители обзвонили каждое из этих лиц.

Дмитрий Бурдаков, монтажник, резчик на строительстве нефтегазопровода: «Брайцев Дмитрий Сергеевич сказал, что он больше года уже не работает. Начальник управления АО «Газпром» газораспределение ДВ» давно уволился».

Дмитрий Бурдаков, ставропольский монтажник, взял на себя инициативу по сбору подписей и отправлению документов во все возможные инстанции: инспекцию по труду, прокуратуру, приемную президента.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Прокуратура Находки установила задолженность по заработной плате в размере свыше 7 млн рублей. Руководителю предприятия внесено представление, возбуждено два дела».

Доведенные до отчаяния, голодные, больше всего сейчас они боятся остаться без телефонной связи. Дома — жены, дети, старики-родители и куча нерешенных проблем. В двух шагах под слоем грунта — большая газонефтеносная труба. По ней уже идут углеводороды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]