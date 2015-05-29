Показатель младенческой смертности в Приморье достиг своего исторического минимума

Показатель младенческой смертности в Приморском крае достиг своего исторического минимума и за время реализации майских указов снизился с 7,5 на 1000 родившихся живыми до 5,9 по итогам шести месяцев 2017 года. Об этом на ежемесячном совещании с главными врачами Приморья, которое традиционно проводится под руководством вице-губернатора Павла Серебрякова, сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

«В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности на 21,3%. Сегодня этот показатель равен 5,9 промилле. Цифра хорошая, а значит надо стремиться к общероссийскому показателю, который равен 5,3», – подчеркнул глава ведомства.

Андрей Кузьмин отметил, что в числе значимых достижений по итогам работы полугодия – снижение смертности от внешних причин на 8,4%, от случайных отравлений алкоголем на 32,2%, от туберкулеза – на 12,9%, от болезней органов дыхания – на 15,7%, от болезней органов пищеварения – на 9,7% и других. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что мониторинг, связанный с показателями естественного движения населения и причинами смертности на территории региона, должен проводится каждым отдельным учреждением.

«Ведется большая профилактическая работа, диспансеризация взрослого и детского населения, которые ни в коем случае не должны иметь формальный подход. Важно знать о каждом “проблемном” пациенте», – подчеркнул заместитель главы региона.

По итогам совещания было отмечено, что в семи муниципальных образованиях – по итогам шести месяцев произошло значительное снижение смертности. Это Артемовский, Владивостокский, Уссурийский, Партизанский городские округа, ЗАТО Фокино, а также Пограничный и Ольгинский муниципальные районы.

Напомним, в Приморье входит в число российских регионов, где ежегодно отмечается снижение младенческой смертности. К тому же, в крае этот показатель один из самых низких по Дальнему Востоку. За несколько лет его удалось сократить практически вдвое: с 11,7 до 5,9 промилле на тысячу родившихся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]