Во Владивостоке обсудили степень готовности города к проведению ВЭФ

Юрий Трутнев провел совещание в Доме переговоров. Главной темой стала готовность Приморья к проведению III Восточного экономического форума.

Полномочный представитель президента Юрий Трутнев в Доме переговоров совместно с губернатором Владимиром Миклушевским и представителями других структур краевой администрации обсудил степень готовности Приморья к III Восточному экономическом форуму. Крупная международная встреча начнется уже 6 сентября. Также обсудили инвестиционный проект вьетнамской компании «Тру милк». Она планирует создать в крае крупное молочное производство на 15 тысяч голов. И уже планируют выделить на их нужды 50 тысяч гектаров в Спасском и Яковлевском районах, а также включить их предприятие в состав ТОР. Сразу из Дома переговоров вице-премьер Юрий Трутнев отправился в Москву.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]