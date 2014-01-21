Во Владивостоке обсудили степень готовности города к проведению ВЭФ
Юрий Трутнев провел совещание в Доме переговоров. Главной темой стала готовность Приморья к проведению III Восточного экономического форума.
Полномочный представитель президента Юрий Трутнев в Доме переговоров совместно с губернатором Владимиром Миклушевским и представителями других структур краевой администрации обсудил степень готовности Приморья к III Восточному экономическом форуму. Крупная международная встреча начнется уже 6 сентября. Также обсудили инвестиционный проект вьетнамской компании «Тру милк». Она планирует создать в крае крупное молочное производство на 15 тысяч голов. И уже планируют выделить на их нужды 50 тысяч гектаров в Спасском и Яковлевском районах, а также включить их предприятие в состав ТОР. Сразу из Дома переговоров вице-премьер Юрий Трутнев отправился в Москву.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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