Новости Экономика Видео

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:29
  0

Во Владивостоке обсудили степень готовности города к проведению ВЭФ

Юрий Трутнев провел совещание в Доме переговоров. Главной темой стала готовность Приморья к проведению III Восточного экономического форума.

Полномочный представитель президента Юрий Трутнев в Доме переговоров совместно с губернатором Владимиром Миклушевским и представителями других структур краевой администрации обсудил степень готовности Приморья к III Восточному экономическом форуму. Крупная международная встреча начнется уже 6 сентября. Также обсудили инвестиционный проект вьетнамской компании «Тру милк». Она планирует создать в крае крупное молочное производство на 15 тысяч голов. И уже планируют выделить на их нужды 50 тысяч гектаров в Спасском и Яковлевском районах, а также включить их предприятие в состав ТОР. Сразу из Дома переговоров вице-премьер Юрий Трутнев отправился в Москву.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря