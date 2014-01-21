Во Владивостоке ищут неизвестного, разлившего ртуть у озера Чан
Крупный разлив ртути ликвидируют на автостоянке возле школы Олимпийского резерва у озера Чан во Владивостоке. Предполагаемая площадь разлива — около 300 кв. м. Место происшествия оцеплено, специалисты собирают ртуть и проводят анализ грунта. Как говорят работники спорткомплекса, ртуть разлил неизвестный. Номера его автомобиля зафиксировала камера наружного наблюдения. Сейчас полиция ищет подозреваемого.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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