Во Владивостоке ищут неизвестного, разлившего ртуть у озера Чан

Крупный разлив ртути ликвидируют на автостоянке возле школы Олимпийского резерва у озера Чан во Владивостоке. Предполагаемая площадь разлива — около 300 кв. м. Место происшествия оцеплено, специалисты собирают ртуть и проводят анализ грунта. Как говорят работники спорткомплекса, ртуть разлил неизвестный. Номера его автомобиля зафиксировала камера наружного наблюдения. Сейчас полиция ищет подозреваемого.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]