Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:37
  0

На 17 улицах Артема проведут работы по проекту «Безопасные и качественные дороги»

На 17 улицах Артема проведут работы по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Фото: Администрация ПК

В Артеме продолжаются ремонт и асфальтирование дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядные организации выполнят работы на 17 объектах городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в управлении благоустройства администрации Артема, на ремонт городских дорог по проекту в этом году предусмотрено 160 миллионов рублей.

«Из них субсидии федерального бюджета составляют 80 миллионов рублей, краевого – около 64 миллионов рублей и 16 миллионов запланировано на эти цели в местном бюджете», – отметили специалисты.

В настоящее время подрядчик ООО «СпецСУ» выполняет ремонт земляного полотна, системы водоотвода и асфальтобетонного покрытия на улице Вокзальная, ООО «Технострой» – на улицах Силина, Ключевая и Кооперативная.

К проведению работ готовят участок дороги на улице Каширская. Также заключены контракты на ремонт земполотна, системы водоотвода с восстановлением профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог по улицам Московская, 40 лет Октября, Амурская, Сучанского, Котовского, Вторая, Луговая, Васнецова, Достоевского, Донская, Добровольского, Гоголя.

Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию в срок до 1 октября.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря