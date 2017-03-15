На 17 улицах Артема проведут работы по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В Артеме продолжаются ремонт и асфальтирование дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядные организации выполнят работы на 17 объектах городского округа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в управлении благоустройства администрации Артема, на ремонт городских дорог по проекту в этом году предусмотрено 160 миллионов рублей.

«Из них субсидии федерального бюджета составляют 80 миллионов рублей, краевого – около 64 миллионов рублей и 16 миллионов запланировано на эти цели в местном бюджете», – отметили специалисты.

В настоящее время подрядчик ООО «СпецСУ» выполняет ремонт земляного полотна, системы водоотвода и асфальтобетонного покрытия на улице Вокзальная, ООО «Технострой» – на улицах Силина, Ключевая и Кооперативная.

К проведению работ готовят участок дороги на улице Каширская. Также заключены контракты на ремонт земполотна, системы водоотвода с восстановлением профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог по улицам Московская, 40 лет Октября, Амурская, Сучанского, Котовского, Вторая, Луговая, Васнецова, Достоевского, Донская, Добровольского, Гоголя.

Все объекты должны быть сданы в эксплуатацию в срок до 1 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]