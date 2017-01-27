Эксперты объяснили сбои в работе ЭРЫ-ГЛОНАСС

Неэффективности системы экстренного реагирования нашли несколько объяснений,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на autorambler.ru.

Тема проблемы работы ЭРА-ГЛОНАСС, которая в обязательном порядке должна быть установлена на все автомобили, которые впервые проходят процедуру одобрения типа транспортного средства в России, вновь оказалась актуальной. Поводом послужило ВИДЕО, на котором водитель, ставший очевидцем лобового столкновения в Приморье, пытается связаться с диспетчером оперативной службы.

Автомобилист, ехавший из Красноярска во Владивосток в начале июля, увидел последствия серьезной аварии и решил воспользоваться установленной в его иномерке системой ЭРА-ГЛОНАСС. Предполагается, что оперативная служба должна отреагировать в течение 19 секунд, однако диалог в результате занял более шести минут. В процессе разговора выяснилось, что система не может определить местоположение звонившего водителя.

Отметим, что система функционирует в России с прошлого года, а с 1 января 2017 года она стала обязательной к установке на все машины, которые впервые получают ОТТС.Как пояснил в разговоре с "Коммерсантом" представитель компании "Омникомм-Сервис", работа системы "еще не налажена".

"Есть операторы системы ЭРА-ГЛОНАСС, call-центры которой расположены в средней части России, но это не суть важно. Процесс передачи информации какому-то местному сотруднику сводится к простому телефонному звонку, оператор ему должен объяснить десять раз, что такое ЭРА-ГЛОНАСС, - отметил собеседник газеты. - Сейчас практически во всех гаджетах есть функция определения местоположения, которая работает без проблем. А тут ЭРА-ГЛОНАСС демонстрирует такую смешную реализацию".

Генеральный конструктор и директор по эксплуатации ЭРА-ГЛОНАСС Михаил Кораблев прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM". "На всей территории страны связка ЭРА-ГЛОНАСС и службы 112 заработает к концу следующего года, - заявил он. - Пока она функционирует в восьми субъектах — Московской, Курской, Калужской, Новосибирской и Воронежской областях, а также в Татарстане, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. В остальных случаях система передает информацию только в местную дежурную часть МВД".

По его словам, процесс тормозит медленное внедрение новых технологий в регионах. "Обмен информацией затягивается, - пояснил Кораблев. - ЭРА-ГЛОНАСС передает информацию в систему 112, центры которой должны быть созданы в каждом субъекте. МЧС уже называло два срока, в которые она должна окончательно заработать на всей территории России. Сейчас это конец 2018 года. Так что пока в тех регионах, где система 112 не работает, мы передаем информацию в дежурные части МВД. Но у них, к сожалению, также отсутствует единая информационная система, и поэтому передача данных осуществляется в голосовом режиме".

В самой компании "ЭРА-ГЛОНАСС" предположили, что в конкретном случае координаты водителя не были переданы из-за неправильной установки блока экстренного реагирования. Специалисты обратили внимание на то, что автомобиль на видео - праворульный, а потому, вероятно, устройство на него было установлено уже после ввоза в Россию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]