Специально для поклонников ХК «Адмирал» «Банк «Восточный» выпустил уникальную банковскую карту. Видеорепортаж Максима Каленника и Юлии Бояшовой
Стильный пластик в цветах любимой команды — необходимый атрибут настоящего болельщика. Специально для поклонников хоккейного клуба «Адмирал» «Банк «Восточный» выпустил уникальную банковскую карту — карту болельщика.
Владивосток — город спортивный. Любительских и профессиональных команд у нас хватает. Но первое место, по мнению горожан, — за хоккеем.
- «Адмирал», конечно!
- Болеем за «Адмирал»!
- Мы за «Адмирал»!
Специально для поклонников настоящего хоккея «Банк Восточный» делает необычный подарок. Болельщики «Адмирала», конечно же, оценят.
Никита Ковалев, главный менеджер: «Мы болеем за «Адмирал» с момента основания клуба. И поскольку мы сами фанаты, то никто лучше нас не поймет болельщиков. Специально для поклонников «Адмирала» мы вместе с хоккейным клубом выпустили карту болельщика».
Этот пластик привлекает внимание. Стилистика команды «Адмирал» и яркие цвета — обязательный атрибут каждого болельщика. Кроме внешней эстетики, есть и практическая польза.
Никита Ковалев, главный менеджер: «Карта дает много возможностей. К ней можно привязать абонемент и ходить на игры. Если абонемента нет, обладатели карты получают скидку на покупку билетов на домашние матчи. Также действует скидка на атрибутику команды».
Карта может быть как дебетовой, так и кредитной. Стать частью команды болельщики могут уже сейчас. Хоккейный сезон не за горами!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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