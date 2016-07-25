Стильный пластик в цветах любимой команды — необходимый атрибут настоящего болельщика. Специально для поклонников хоккейного клуба «Адмирал» «Банк «Восточный» выпустил уникальную банковскую карту — карту болельщика.

Владивосток — город спортивный. Любительских и профессиональных команд у нас хватает. Но первое место, по мнению горожан, — за хоккеем.

- «Адмирал», конечно!

- Болеем за «Адмирал»!

- Мы за «Адмирал»!

Специально для поклонников настоящего хоккея «Банк Восточный» делает необычный подарок. Болельщики «Адмирала», конечно же, оценят.

Никита Ковалев, главный менеджер: «Мы болеем за «Адмирал» с момента основания клуба. И поскольку мы сами фанаты, то никто лучше нас не поймет болельщиков. Специально для поклонников «Адмирала» мы вместе с хоккейным клубом выпустили карту болельщика».

Этот пластик привлекает внимание. Стилистика команды «Адмирал» и яркие цвета — обязательный атрибут каждого болельщика. Кроме внешней эстетики, есть и практическая польза.

Никита Ковалев, главный менеджер: «Карта дает много возможностей. К ней можно привязать абонемент и ходить на игры. Если абонемента нет, обладатели карты получают скидку на покупку билетов на домашние матчи. Также действует скидка на атрибутику команды».

Карта может быть как дебетовой, так и кредитной. Стать частью команды болельщики могут уже сейчас. Хоккейный сезон не за горами!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]