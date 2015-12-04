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В Приморье под суд пойдет наркодилер из Амурской области

В Приморье под суд пойдет наркодилер из Амурской области

Во Владивостоке перед судом предстанет житель Амурской области, обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств и амфитамина в особо крупном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, во Владивостоке утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Амурской области. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере.

По версии следствия, фигурант приехал в октябре 2016 года во Владивосток с целью заработать денег от сбыта наркотиков и психотропных веществ. В ноябре 2016 года его задержали полицейские при попытке «сделать закладку» одной дозы синтетического наркотика.

При личном досмотре у злоумышленника было изъято психотропное вещество, доза которого рассчитана на одно употребление. В ходе осмотра машины и квартиры задержанного правоохранители обнаружили более 0,5 кг психотропного вещества, содержащего амфитамин, свыше 1,5 кг масла каннабиса в полимерных свертках, шприцах, банках и бутылках и 5 видов наркотических средств синтетического ряда.

Вину в предъявленном обвинении фигурант признал частично. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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