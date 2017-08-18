Четыре автомобиля столкнулись на Калинина во Владивостоке

«Паровозик» из четырех автомобилей выстроился на Калинина во Владивостоке напротив «Радиоприбора». В сторону о. Русский и Окатовой собирается пробка, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Авг 17 2017 в 6:16 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]