Ребенок и пожилой мужчина погибли в ДТП в Красноармейском районе
Два человека погибли в ДТП в Красноармейском районе Приморья.
Полицейские, получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия вместе с бригадой медиков. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД, водитель автомобиля NISSAN CUBE, 70-летняя женщина, двигалась по полевой дороге вдоль берега реки Уссурка. В 60 метрах от 89 км автодороги Дальнереченск—Рощино—Восток автомобилистка решила развернуться. В результате при движении задним ходом машина съехала с берега реки в водоем, опрокинулась и затонула.
В результате ДТП погибли два человека: 71-летний мужчина и девочка 9 лет (внучка водителя автомобиля) – они не смогли выбраться из автомобиля и захлебнулись. Женщина, находившаяся за рулем NISSAN CUBE, не пострадала, она смогла выбраться из машины.
В настоящий момент на месте происшествия продолжаются водолазные работы по поиску автомобиля. Информация о погибших пассажирах получена от выжившей пожилой женщины, находившейся за рулем.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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