35 медработников Приморья удостоены звания «Отличник здравоохранения»

Представители приморского здравоохранения – врачи, медсестры, фельдшеры, а также руководители лечебно-профилактических учреждений региона – удостоены правительственных наград. Приказ о награждении подписала Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Так, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» отмечены 35 медицинских работников, еще более 160 человек удостоены благодарственных писем Министра здравоохранения.

Ведомственные награды в торжественной обстановке вручил вице-губернатор Павел Серебряков. Он отметил, что это оценка за профессиональное мастерство и человечность.

«Ежегодно наши медицинские работники – в числе лучших специалистов здравоохранения страны. Нам есть кем гордиться, и есть к чему стремиться молодому поколению», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, что приморские врачи за многолетнюю добросовестную работу, высокие профессиональные достижения ежегодно удостаиваются высоких наград – региональных, ведомственных и правительственных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]