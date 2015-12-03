В Приморье уже месяц продолжается дружба тигрицы Уссури и козла Тура
Более месяца назад тигрице Уссури дали на съедение очередного козла. Перед этим, как обычно, тигра не кормили сутки (так называемый голодный день должен быть у каждого хищника в любом зоопарке раз в неделю).
Тигрица Уссури почему-то козла не тронула. Хотя, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сообщество Вконтакте «Амурский тигр», до этого случая ела точно таких же коз, ни одного не пощадила.
Козлика оставили жить с Уссури и стали наблюдать за очередным случаем необычной дружбы хищника и того, кто должен был стать его добычей.
Козлик Тур заметно меньше Тимура, не такой наглый и смелый, очень ласковый и ручной. Любопытно, что тигрица Уссури и козел Тур постоянно вместе: и в ночных вольерах, и в больших парках. Во время дождя спят в небольшом убежище рядом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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