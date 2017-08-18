Необычный пассажир решил прокатиться на «Тойоте Прадо» в Находке
Жители Находки засняли любопытное видео на парковке одного из торговых центров города. Они запечатлели момент, когда змея, предположительно, амурский полоз, ползавшая по территории парковки, ловко залезла под капот «Тойоты Прадо».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime, снимавшие просто наблюдали за действиями змеи и не предприняли никаких действий, чтобы остановить непрошеного гостя.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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