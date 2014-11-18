ДТП со смертельным исходом произошло на трассе А-370
18 августа в 02.20 в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 4 км автодороги А-370 «Уссури — поселок Западный». На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, за рулем автомобиля «Тойота Королла» находился 56-летний мужчина. Водитель двигался по автодороге А-370 «Уссури» в поселок Тавричанка. При прохождении 4 километра автодороги автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии. Помощь врачей понадобилась пассажирам: 29-летнему мужчине и 32-летней женщине — их жизнь вне опасности.
На момент происшествия стаж вождения погибшего составил 26 лет, в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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