Анонсы на 19 августа
19 августа во Владивостоке в 07.00 у причала морского вокзала снова пришвартуется океанский лайнер «Costa NeoRomantica». Покинет Владивосток «Costa NeoRomantica» в этот же день, 19 августа, ориентировочно в 16.00.
19 августа в арт-парке «Штыковские пруды» пройдет одно из самых ярких и «вкусных» событий этого лета – фестиваль «Арбузы против кукурузы». Принять участие в мероприятии могут все желающие.
С 19 по 20 августа во Владивостоке пройдет фестиваль «Глубина резкости», посвященный Всемирному дню фотографии. Планируется, что местом проведения акции «Фотосушка» 19 августа станет набережная Спортивной гавани. Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей по всему миру.
19 августа о. Русский. Соревнования по мультигонке Х-триатлон «Острова» (плавание, велосипед, бег).
19 августа г. Оренбург. ФК «Оренбург» - ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 9 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.
19-20 августа г. Владивосток, полигон «Горностай». Массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка героев».
19-20 августа г. Фокино. Велоспорт. Чемпионат и Первенство Приморского края по маунтинбайку, гонка в гору (апхилл).
19 августа — Всемирный день фотографии.
19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи.
19 августа — Всемирный день бездомных животных.
19 августа — День рождения русской тельняшки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.08.2017 Во Владивосток в субботу снова прибывает «Costa NeoRomantica»
-
05.08.2017 Анонс на 6 августа
-
30.05.2017 Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica», в среду ее сменит «Costa Victoria»
-
27.08.2016 Анонс на 28 августа
-
26.08.2016 Анонс на 27 августа
-
21.08.2016 Анонс на 22 августа
Добавить комментарий