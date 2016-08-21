Анонсы на 19 августа

19 августа во Владивостоке в 07.00 у причала морского вокзала снова пришвартуется океанский лайнер «Costa NeoRomantica». Покинет Владивосток «Costa NeoRomantica» в этот же день, 19 августа, ориентировочно в 16.00.

19 августа в арт-парке «Штыковские пруды» пройдет одно из самых ярких и «вкусных» событий этого лета – фестиваль «Арбузы против кукурузы». Принять участие в мероприятии могут все желающие.

С 19 по 20 августа во Владивостоке пройдет фестиваль «Глубина резкости», посвященный Всемирному дню фотографии. Планируется, что местом проведения акции «Фотосушка» 19 августа станет набережная Спортивной гавани. Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей по всему миру.

19 августа о. Русский. Соревнования по мультигонке Х-триатлон «Острова» (плавание, велосипед, бег).

19 августа г. Оренбург. ФК «Оренбург» - ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 9 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

19-20 августа г. Владивосток, полигон «Горностай». Массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка героев».

19-20 августа г. Фокино. Велоспорт. Чемпионат и Первенство Приморского края по маунтинбайку, гонка в гору (апхилл).

19 августа — Всемирный день фотографии.

19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа — Всемирный день бездомных животных.

19 августа — День рождения русской тельняшки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]