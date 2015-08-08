Анонс на 20 августа
20 августа г. Владивосток, полигон «Горностай». Массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка героев».
20 августа г. Фокино. Велоспорт. Чемпионат и Первенство Приморского края по маунтинбайку, гонка в гору (апхилл).
20 августа — День Воздушного Флота России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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