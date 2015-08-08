Анонс на 20 августа

20 августа г. Владивосток, полигон «Горностай». Массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Гонка героев».

20 августа г. Фокино. Велоспорт. Чемпионат и Первенство Приморского края по маунтинбайку, гонка в гору (апхилл).

20 августа — День Воздушного Флота России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]