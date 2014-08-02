Анонс на 21 августа
21-25 августа г. Владивосток, стадион школ № 61 (ул. Бородинская, 27), № 59 (ул. Терешковой, 25). V Кубок г. Владивостока по дворовому футболу среди непрофессиональных команд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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