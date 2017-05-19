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Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica»

Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica»

В семь часов утра у причала владивостокского морского вокзала пришвартовался океанский лайнер «Costa NeoRomantica». Это – его третий заход в столицу Приморья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На его борту около двух тысяч туристов, которых уже привычно ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa NeoRomantica» в этот же день, 19 августа, ориентировочно в 16 часов. А следующих иностранных морских туристов наш город примет 10 сентября – это будет еще одно хорошо знакомое владивостокцам судно – «Pacific Venus».

При этом «Costa NeoRomantica» планирует в нынешнем году еще раз посетить Владивосток – 20 сентября. Именно этим сентябрьским визитом, тринадцатым по счету, будет завершена программа заходов в наш город крупных океанских лайнеров с иностранными туристами на борту.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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