Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica»
В семь часов утра у причала владивостокского морского вокзала пришвартовался океанский лайнер «Costa NeoRomantica». Это – его третий заход в столицу Приморья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На его борту около двух тысяч туристов, которых уже привычно ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa NeoRomantica» в этот же день, 19 августа, ориентировочно в 16 часов. А следующих иностранных морских туристов наш город примет 10 сентября – это будет еще одно хорошо знакомое владивостокцам судно – «Pacific Venus».
При этом «Costa NeoRomantica» планирует в нынешнем году еще раз посетить Владивосток – 20 сентября. Именно этим сентябрьским визитом, тринадцатым по счету, будет завершена программа заходов в наш город крупных океанских лайнеров с иностранными туристами на борту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.08.2017 Во Владивосток в субботу снова прибывает «Costa NeoRomantica»
-
21.07.2017 Во Владивосток снова прибывает лайнер «Costa Victoria»
-
31.05.2017 «Costa Victoria» в четвертый раз за месяц посетит Владивосток
-
30.05.2017 Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica», в среду ее сменит «Costa Victoria»
-
29.05.2017 30 мая во Владивосток впервые прибывает лайнер «Costa NeoRomantica»
-
19.05.2017 В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»
Добавить комментарий