Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica»

В семь часов утра у причала владивостокского морского вокзала пришвартовался океанский лайнер «Costa NeoRomantica». Это – его третий заход в столицу Приморья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На его борту около двух тысяч туристов, которых уже привычно ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa NeoRomantica» в этот же день, 19 августа, ориентировочно в 16 часов. А следующих иностранных морских туристов наш город примет 10 сентября – это будет еще одно хорошо знакомое владивостокцам судно – «Pacific Venus».

При этом «Costa NeoRomantica» планирует в нынешнем году еще раз посетить Владивосток – 20 сентября. Именно этим сентябрьским визитом, тринадцатым по счету, будет завершена программа заходов в наш город крупных океанских лайнеров с иностранными туристами на борту.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]