Во Владивостоке вновь будет реализован проект «Фотосушка»
С 19 по 20 августа во Владивостоке пройдет фестиваль «Глубина резкости», посвященный Всемирному дню фотографии. В рамках фестиваля в городе планируется проведение мастер-классов от фотографов Приморского края, фотоквесты, фотовыставки и фотоконкурсы, показы художественных и документальных фильмов о фотографии и проект «Фотосушка».
Планируется, что местом проведения акции «Фотосушка» 19 августа станет набережная Спортивной гавани. Это популярный проект по обмену фотографиями, а также фотодвижение, объединяющее людей по всему миру.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, суть проекта в том, что любой участник может разместить свои фотоработы с помощью бельевых прищепок на специальных веревках. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Фотографию можно подписать, оставить на обороте свои координаты или необычное послание её будущему обладателю.
Этот международный выставочный проект по обмену фотографиями уже с успехом был реализован в 100 городах мира, его участниками стали 50 тысяч человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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