Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:49
  0

Иммунизация населения пострадавших от паводка районов началась в Приморье

Иммунизация населения пострадавших от паводка районов началась в Приморье

Фото: Администрация ПК

В Приморском крае началась иммунизация населения, попавшего в зону подтопления. Вакцинация проводится одновременно в шести муниципальных образованиях – Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Пограничном районах, а также в Уссурийском городском округе.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения Приморья, необходимых препаратов для вакцинации населения достаточно.

По данным департамента, жители населенных пунктов, попавших в зону подтопления, будут привиты против брюшного тифа, дизентерии и вирусного гепатита А.

«Для профилактики кишечных инфекций – как вирусной, так и бактериальной природы – в край поступил препарат бактериофаг. Пока пришла первая партия – это более 13 тысяч доз. В ближайшие дни ожидается полная поставка препарата», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря