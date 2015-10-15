Иммунизация населения пострадавших от паводка районов началась в Приморье
В Приморском крае началась иммунизация населения, попавшего в зону подтопления. Вакцинация проводится одновременно в шести муниципальных образованиях – Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Пограничном районах, а также в Уссурийском городском округе.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения Приморья, необходимых препаратов для вакцинации населения достаточно.
По данным департамента, жители населенных пунктов, попавших в зону подтопления, будут привиты против брюшного тифа, дизентерии и вирусного гепатита А.
«Для профилактики кишечных инфекций – как вирусной, так и бактериальной природы – в край поступил препарат бактериофаг. Пока пришла первая партия – это более 13 тысяч доз. В ближайшие дни ожидается полная поставка препарата», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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