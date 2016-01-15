Экс-директора оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке будут судить за хищения на 1 млрд руб

Бывшего директора оборонного предприятия "Радиоприбор" Михаила Харченко будут судить за крупные махинации с имуществом завода, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Уголовное дело в отношении М.Харченко, обвиняемого по ч. 2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), поступило в Первомайский районный суд Владивостока", - говорится в материалах суда. Дата начала судебного разбирательства пока не определена.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что предприятие в результате злоупотреблений экс-директора потеряло более 1 млрд руб.

Как сообщалось, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении М.Харченко было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила факты отчуждения ликвидных активов завода.

По версии следствия, весной 2014 года руководитель ОАО "Радиоприбор" заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам. Эти компании изначально не планировали исполнять договоры. В результате "Радиоприбор" лишился сотен миллионов рублей.

Оказавшийся в бедственном положении завод практически прекратил работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.

Сейчас на базе "Радиоприбора" создан филиал "Дубненского машиностроительного завода им. Н.П.Федорова", ведется набор сотрудников.

Кроме того, суд рассматривает дело по обвинению М.Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам. Подсудимый находится под домашним арестом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]