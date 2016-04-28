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Меховщики из Кирова демонстрируют свои новинки. Видеорепортаж

В жаркий сезон — жаркие скидки. Именно летом, в пору отпусков, экономисты советуют делать крупные покупки. Какие виды товаров можно сейчас приобрести с максимальной выгодой и где?

Теплая покупка летом — это выгодно: новинки, модели со скидками и полный размерный ряд. Жительницы Владивостока признаются, конец лета заставляет задуматься о зимних нарядах. Меховщики кировской фабрики «Северина» этот период тоже ценят, каждому покупателю удается уделить максимум внимания. А рассказать есть о чем — шубы трансформеры, находка для автомобилисток — длинное изделие за секунды превращается в короткий полушубок; а пальто из комбинированного меха создает роскошный образ.

Марина Титкова, покупатель: «Пришла сегодня с подругой. Она меня долго просила сходить с ней, помочь с выбором. А я все откладывала, не понимала, зачем ей шуба летом.  А в итоге сейчас обе уходим с шубами. Лето... скидки... ассортимент огромный, да и модели все новые. Ну как же не соблазниться».

Приобрести долгожданную зимнюю обновку в «Северине» помогают рассрочки без процентов до двух лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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