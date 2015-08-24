24 августа в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды
Синоптики Примгидромета предупреждают об ожидаемом в четверг, 24 августа, резком ухудшении погодных условий, связанном с обострением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В крае ожидаются сильные (с количеством 15–45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). Общее количество выпавших осадков может достигнуть 1–2 декадных норм (30–100 мм). Дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 20–25 м/с.
В заливе Перта Великого и районе от мыса Поворотный до мыса Золотой ожидаются волны высотой 2,5–3,5 м, в бухтах побережья — сильный накат.
Из-за обильных дождей на реках края пройдут высокие дождевые паводки с резким подъемом уровня воды до 1–3 м, подтоплением прилегающих к рекам территорий, хозяйственных объектов, перемывом отдельных участков автодорог и повреждением мостов.
21 августа синоптики уточнят свои прогнозы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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