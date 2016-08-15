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Во второй половине недели в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды

Во второй половине недели в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды

На следующей неделе погода будет носить неустойчивый характер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В первой половине недели над территорией края пройдут атмосферные фронты. Значительного ухудшения погодных условий не ожидается. Местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется достаточно высоким.

Во второй половине недели ожидается значительное ухудшение погодных условий. С запада подойдет циклон с активными фронтальными разделами. Он вызовет на большей части Приморья обильные дожди с грозами и сильным ветром.

В связи с ожидаемым резким ухудшением погоды Примгидромет распространил предварительное предупреждение. Синоптики Примгидромета следят за развитием ситуации. При поступлении новой информации прогнозы будут уточняться. Отдыхающим рекомендуем корректировать свои планы в соответствии с прогнозами погоды

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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