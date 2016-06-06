«Вести: Приморье»: 102-летняя жительница Находки шокировала местных врачей(видео)

Зарядка по утрам, отжимания и долгие прогулки с подругами — жительница Находки даст фору молодым! Через несколько месяцев Анастасии Борисовне Бычковой исполнится 103 года. Она стала самым взрослым пациентом Находкинской городской больницы. Однако, врачи утверждают — хронических заболеваний у долгожительницы нет, а в медучреждение женщина попала с переломом бедра. Пенсионерке оказали необходимую помощь, бесплатно провели операцию и уже выписали. Сейчас долгожительница дома и снова делает зарядку. Наша съемочная группа узнала секрет крепкого здоровья! Репортаж на эту тему смотрите 18 августа в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]