Жители и гости Владивостока стоят по ночам в очередях ради билетов на острова Рейнеке и Попова

Желающие купить билеты на паромы вынуждены занимать очереди в морском пассажирском терминале Владивостока с двух часов ночи. Из-за большого количества дачников, туристов и тех, кто хочет провести выходные в живописных уголках Приморья, по утрам у кассы скапливаются толпы людей. Аналогичная ситуация и на островах, где билеты продают преимущественно островитянам.

С проблемой нехватки билетов столкнулись сотни владивостокцев, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

«Продавать билеты на паромы начинают за два дня до рейса, и, чтобы их купить, людям приходится занимать очередь с раннего утра, – рассказывает жительница города Дарья. – Касса открывается только в 08.00, но народ собирается аж с двух часов ночи. Сегодня мы заняли очередь в 05.00 и были уже пятнадцатыми... На островах ситуация еще веселее – гости готовятся к покупке билетов с вечера, ставят палатки недалеко от кассы».

Проблема обусловлена еще и тем, что билеты нельзя купить онлайн. Стоит отметить, что на островах отсутствует интернет, так что работникам касс приходится по рации докладывать диспетчерам во Владивосток, сколько билетов было продано. Информация порой доходит до морского терминала с задержкой.

Как сообщила жительница Владивостока Дарья, среди покупателей билетов есть и те, кто пытается подзаработать на проблеме. Весьма предприимчивые горожане покупают по четыре-пять билетов, а после продают их по завышенным ценам.

В диспетчерской морского пассажирского терминала рассказали, что в настоящее время во Владивостоке ходят лишь три парома: теплоход «Пассат», катамаран «Москва» и теплоход «Лотос». Первый ходит на м. Песчаный и рассчитан на 72 человека, второй перевозит людей на о. Рейнеке и вмещает около 200 пассажиров, третий совершает рейс в Безверхово и Славянку, его вместимость – 150 человек.

«Проблема с нехваткой билетов у нас возникает ежегодно с июля по август, так как помимо дачников и местных жителей на острова стремятся попасть туристы из других городов и стран. В этом году на август у нас даже были введены дополнительные рейсы на острова Попова и Рейнеке. Однако наплыв желающих посетить удаленные острова сейчас даже больше, чем год назад», – отметили в диспетчерской.

Представитель морского пассажирского терминала добавила, что в кассах на островах билеты в первую очередь продаются местным жителям, а не отдыхающим.

Говоря о лицах, перепродающих билеты по завышенным ценам, в диспетчерской отметили, что возле касс за этим должны следить сотрудники полиции.

За год на о. Попова прибрежным морским транспортом перевозится 63 тысячи человек, а на о. Рейнеке – 13 тысяч человек. Сейчас по морскому транспорту во Владивостоке создается «дорожная карта», которая должна привести к появлению морского прибрежного сообщения. Документ определит основные маршруты и конечные пункты назначения для катеров.

Сами жители островов отмечают, что морского сообщения с городом очень не хватает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]