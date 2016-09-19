Летний сезон подходит к концу. Самое время задуматься о покупке качественной верхней одежды. Магазин «Северина» представляет новую коллекцию. Здесь любая модница найдет ту самую шубку, которая будет согревать ее холодной приморской зимой.

В новом сезоне дизайнеры сделали акцент на комфорт и практичность. На замену длинным шубам пришли укороченные модели. Необычные расцветки и интересные фасоны. Джинсовые куртки с меховой отделкой и ручной вышивкой — тренд сезона. Такая модель отлично подчеркнет фигуру и сочетается как с классическим дресс-кодом, так и с повседневной одеждой. И при этом меховая компания «Северина» сохранила все традиции народных кировских мастеров.

Илья Ушаков, управляющий магазином «Северина»: «Модный сезон предстоящей зимы радует нас потрясающим разнообразием изделий из меха, которые отличаются не только интересными формами, но и очень привлекательными расцветками. А встретить зиму в стильной шубке от фабрики «Северина» вам помогут наши летние скидки и честная рассрочка».

Хотите приобрести шубу-трансформер? А может, вам по душе такая расцветка, как хамелеон? Коллектив магазина «Северина» поможет вам с выбором в торговом центре «Универсам» на втором этаже.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]