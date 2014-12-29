Как получить грант президента на реализацию социального проекта? Видеорепортаж Дениса Ивлева
Помощь людям с ограниченными возможностями, реабилитация диких животных и развитие творческой среды для молодежи — в этом году на развитие подобных социальных инициатив из специального Фонда президентских грантов выделено семь миллиардов рублей, часть из которых уже пошло на реализацию уникальных проектов в том числе и в Приморском крае. Как получить президентский грант?
Они развивают творческий потенциал молодежи, создают условия для людей с ограниченными возможностями и помогают матерям-одиночкам — одним словом, среди претендентов на президентский грант есть проекты, которые сегодня обществу просто необходимы.
Павел Ясевич, директор департамента внутренней политики Приморского края: «Президентские гранты позволяют получить реальный денежный ресурс для реализации общественно значимых проектов. Сегодня стартовал второй этап конкурса. Всего будет проводиться два конкурса. На сегодняшний день подано 56 заявок. Мы на 2 месте по количеству поданных заявок в ДВФО».
К слову, у первого этапа розыгрыша денежных грантов уже есть 970 победителей. В сумме они получили два млрд рублей. Среди них семь приморских некоммерческих организаций. Например, почти пять млн рублей получил «Центр реабилитации тигров и других редких животных». Только за этот год они спасли несколько вымирающих кошек. Также не малые суммы получили общества, которые поддерживают семейные ценности, культуру и науку.
Второй этап конкурса президентских грантов предусматривает выделение почти пяти млрд рублей. А значит, шансов у желающим получить президентский грант еще больше. Нужно лишь правильно заполнить заявку и отправить на сайт президентскиегранты.рф.
Ирина Клинина, финансовый директор «Фонд президентских грантов»: «Общий вывод давать грант или не давать происходит на основе заявки. Поэтому очень важно правильно ее оформить. Приложить все документы, чтобы стать победителем».
Не стоит забывать и о детальном описании содержания проекта, это тоже влияет на решение оценочной комиссии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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