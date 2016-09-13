Почти 25 миллионов рублей уже получили пострадавшие от наводнения приморцы

Более 1,5 тысячи выплат на сумму почти 25 миллионов рублей из краевого бюджета получили пострадавшие от наводнения жители Приморья. Об этом Губернатору Владимиру Миклушевскому доложили на очередном заседании комиссии по ликвидации ЧС в пятницу, 18 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как доложила директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева, оценочные комиссии, которые работают сегодня во всех пострадавших районах, собрали более пяти тысяч заявлений на выплаты из регионального бюджета.

«Выплачено уже почти 25 миллионов рублей из средств краевого бюджета. Ещё более 25 миллионов краевых денег уйдут на выплаты пострадавшим сегодня», – уточнила директор департамента.

Параллельно производится компенсация ущерба и из федерального бюджета – уже выплачено более 20 миллионов рублей, ещё почти 10 миллионов рублей поступят в ближайшие дни.

«Средства из федерального бюджета предусмотрены на выплату гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, финансовой помощи за частичную утрату имущества – по 50 тысяч рублей и за полную – по 100 тысяч рублей на человека», – пояснила руководитель ведомства.

Владимир Миклушевский поручил закончить обследование всех пострадавших домов в течение ближайших выходных и направить необходимые документы.

«Эту работу нужно проделать максимально быстро», – акцентировал глава региона.

Напомним, 12 августа по распоряжению Губернатора Владимира Миклушевского пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты из краевого бюджета. На эти цели направлено уже более 50 миллионов рублей. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей выделены Правительством РФ – первый из них уже распределяется среди пострадавших.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]