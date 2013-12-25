Компания из Южной Кореи готова внедрять свои IT-технологии в здравоохранение Приморья

Вице-губернатор Павел Серебряков провел переговоры с директором по развитию глобальной деятельности в сфере здравоохранения Республики Корея KT (Korea Telecom) Corporation Ким Мин Сонгом в пятницу, 18 августа. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области телемедицины.

В ходе встречи речь шла о расширении спектра телемедицинских услуг в регионе – внедрении портативного инновационного оборудования, развитии коммуникационных возможностей в здравоохранении, в том числе усовершенствовании систем ведения электронных историй болезни.

Заместитель главы Приморья отметил, что телемедицина – часть большого проекта в области информатизации здравоохранения края.

«У нас многое делается в этом направлении. Электронная запись на приём к врачу, телемедицинские консультации, мониторинг беременных – все это поэтапно внедряется в отрасли в рамках проекта “Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы”», – отметил вице-губернатор.

Он также подчеркнул, что в Приморье с большим уважением относятся к открытию на территории представительств иностранных клиник.

«Сегодня мы стремимся к тому, чтобы иностранные клиники, которые открываются в крае, не просто занимались диагностикой и направляли пациента в свою страну для дальнейшего лечения, а чтобы пациент имел возможность получить в данной клинике комплексный спектр услуг: диагностику – лечение – реабилитацию», – обозначил Павел Серебряков.

Отметим, что накануне делегация Korea Telecom Corporation побывала в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета, где российским специалистам была представлена возможность продиагностировать оборудование, разработанное корейской компанией.

«Особенность данного оборудования заключается в том, что оно гораздо меньше по габаритам своего стандартного аналога, а, значит, и стоимость его меньше. Кроме того, преимуществом оборудования является возможность использовать в любое время и в любом месте функцию передачи полученной информации посредством сети Интернет», – отметили Ким Мин Сонг.

Он также подчеркнул, что корейские разработчики в области IT готовы предложить в ближайшем будущем своим партнерам интеллектуальные программы на базе платформы KT, которые смогут прогнозировать возможные заболевания пациента, анализируя данные его электронной медицинской карты.

«Приморское здравоохранение заинтересовано в развитии информационных технологий. Мы намерены и дальше внедрять самые современные медицинские системы и программы, в том числе и на отдаленных территориях», – подчеркнул Павел Серебряков.

Стороны намерены продолжить переговоры по развитию двустороннего сотрудничества в области телемедицины и информационных технологий в рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября на острове Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]